Sargal ASC Saloum : Fallou Kébé décerne un satisfecit aux joueurs et invite toutes les bonnes volontés à venir accompagner l’équipe

Après être restée plus de 10 ans à sombrer dans le championnat national amateur (D1), l’ASC Saloum a repris du poil de la bête avec de brillants et prometteurs jeunes joueurs. Le stade de Kaolack en réhabilitation, l’ASC Saloum a joué tous ses matches à l’extérieur ce qui ne l'a pas empêché de se qualifier en Ligue 2 grâce à l’engagement de son président et des dirigeants. C’est pour cette raison qu’il a organisé un grand Sargal en faveur des joueurs, de toute l’équipe dirigeante et des supporters.



Fallou Kébé a profité de cette tribune pour encourager les joueurs et son staff. Quant aux prochains défis qui attendent l’ASC Saloum, le président a tenu à lancer un appel à toutes les bonnes volontés kaolackoises pour qu’ils viennent jouer leur partition pour la montée en puissance de l’équipe afin qu’elle puisse répondre aux attentes des populations et décrocher une qualification en Ligue 1 la saison prochaine.