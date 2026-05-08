Modification des articles L29 et L30 du Code électoral : Diomaye aurait demandé une seconde lecture à l’Assemblée nationale, avant promulgation

Alors que la loi modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral a été adoptée la semaine dernière par la majorité des députés du groupe parlementaire Pastef, le texte n’a toujours pas été promulgué par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, nous souffle-t-on.



Cette réforme avait suscité une vive polémique au sein de l’opposition, qui dénonçait une démarche unilatérale menée au profit du leader de Pastef, Ousmane Sonko.



Selon nos sources, le chef de l’État aurait demandé une seconde lecture du texte à l’Assemblée nationale, retardant ainsi sa promulgation.



Lors de sa sortie du samedi 2 mai, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye avait déjà exprimé des réserves sur l’initiative parlementaire portée par la majorité.



« Je n’ai pas vu l’urgence de faire cette proposition. Nous étions dans une dynamique consensuelle », avait déclaré le président de la République, dans des propos qui traduisent une certaine prise de distance entre la Présidence et le groupe parlementaire du parti Pastef.

