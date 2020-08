Sangalkam / PRODAC : L'OCP octroie 600 tonnes d'engrais à huit DAC.

Sous la présidence du Directeur de cabinet du ministre de la jeunesse, le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) a reçu ce lundi 10 août 2020 à Sangalkam, un lot de 600 tonnes d'engrais de la part de l'Office Chérifien des Phosphates (OCP). Ce don est destiné à huit (8) DAC notamment aux exploitations familiales sénégalaises dans le cadre de la résilience économique et alimentaire en cette période de pandémie. Selon Grégoire Diouf, directeur d'OCP/Sénégal, "ces 600 tonnes de don que nous avons fait, nous voulons que ça aillent au niveau des jeunes et des femmes. Nous savons avec cette Covid-19, que toutes les activités sont dans la léthargie totale alors que cette résilience devrait passer par la production agricole, céréalière, horticole et autres pour que tout un chacun puisse se nourrir et faire face. Poursuivant, M. Diouf déclare que "ce don va toucher 4500 ménages qui sont dans les exploitations familiales".



Par ailleurs, selon le Directeur de Cabinet du ministre de la jeunesse, Khalifa Ababacar Dia, "pour que l'agriculture puisse accueillir les jeunes et les y maintenir, il faut qu’elle soit attractive. Pour ça l'État doit mettre en place certaines conditions, notamment l'accès au foncier pour les jeunes, un accès au crédit, le renforcement de capacité des jeunes dans le cadre de la production, de la commercialisation, mais également de la transformation de la chaîne de valeur agricole. Ainsi, M. Dia a remercié l'Office Chérifien de Phosphate qui, dans son élan de générosité, a mis à la disposition de l'Etat du Sénégal ce don important. C'est dans ce sillage que Khalifa Aboubacar Dia a lancé un appel pour que les bénéficiaires utilisent ce don à bon escient afin d'augmenter leurs rendements et leur productivité.



En tant que bénéficiaire, Ansou Sané lui se félicite de cette initiative qui leur permettra de renforcer leur capacité d'action dans le cadre de l'accompagnement des populations impactées par le conflit en Casamance.