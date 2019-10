Sangalkam/Litige foncier à Ndiakhirate : Le 1er adjoint au maire apporte des précisions et menace

Dans une tribune à la presse, des jeunes de Ndiakhirate,( Sangalkam) s'en sont ouvertement pris aux hommes, disent-ils "du système Oumar Guèye" qu'ils accusent de vouloir vendre le seul espace vierge qui reste dans la localité à des promoteurs verreux. La réponse du conseil municipal ne s'est pas fait attendre. En effet, par la voie du 1er Adjoint au maire, M. Mamadou Diop, le conseil municipal de Sangalkam, tient à informer l'opinion que "le terrain en question d'une très grande superficie, appartient à la famille de Samba Guissé. Ainsi, après moult démarches, le maire de Sangalkam a obtenu et signé le 02/02 2015, un protocole d'accord avec la famille Guissé, qui accepta de céder 50 % du terrain à la commune et de garder le reste pour les heritiers de Samba Guissé." C'est justement cet espace que les jeunes de Ndiakhirate utilise comme terrain de football. Chose que le 1er adjoint au maire juge "inadmissible". " Qui peut aujoud'hui accepter que le terrain de son père soit transformé en terrain de football?" demande t-il? Il tient toutefois à avertir quiconque s'en prendrait "injustement au Conseil municipal et au maire Oumar Guèye, qu'il en apporte les preuves. Sinon ..."