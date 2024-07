Sandiara :" L'ancien maire Serigne Gueye Diop confisque les clés de son bureau, la nouvelle équipe fait appel à un huissier" (Nakhla Tine Pdt com urbanisme et habitat...)

L'élection du maire de la commune de Sandiara s'est tenue le lundi 1er juillet 2024 . En effet après la démission du Docteur Serigne Gueye Diop ministre de l'industrie et du commerce, son premier adjoint Aliou Gning a assuré l'intérim. Selon Nakhla Tine conseiller municipal et président de la Commission urbanisme et habitat cette gestion par intérim s'est déroulée sur fond de vives tensions et des conditions très difficiles. "Le maire sortant avait refusé de céder son bureau à son remplaçant en indiquant que c'était de l'intérim. Une procédure devant un huissier a été déclenché pour l'ouverture du bureau du maire sortant jusqu'à aujourd'hui son bureau reste fermé....mais la justice divine a tranché hier en faveur du candidat Aliou Gning qui a remporté avec brio l'élection avec 40 voix. Son suivant immédiat Mouhamed Faye était le candidat du ministre Serigne Gueye Diop. Il a été laminé avec ses 14 voix sous la présence de son mentor ,le ministre Serigne Gueye Diop qui a enregistré sa première défaite politique depuis ses débuts à côté du président Macky Sall. Il faut préciser qu'ils étaient 55 conseillers 3 candidats étaient en lice mais le 3ieme en l occurence khadim Tine n'a obtenu qu'une seule voix. Le ministre Serigne Gueye Diop traverse les moments les plus difficiles de sa carrière politique. Il a perdu ses principaux lieutenants, il a écarté les responsables du parti PASTEF car il a constitué un cabinet composé uniquement par des membres de sa famille sans aucun responsable du PARTI PASTEF. Son candidat déchu fait l 'objet d'une plainte au tribunal de grande instance de mbour pour spéculation foncière. Les jours à venir on saura réellement les détails de cette agitation politique au niveau de la commune de Sandiara" a confié Nakhla Tine conseiller municipal, président de la Commission urbanisme et habitat ...



L'ancien maire actuel Ministre de l'industrie et du commerce joint au téléphone reste inaccessible...