Saly : "Je ne peux pas comprendre une commune comme Saly avec un budget de 4 milliards sans stade. C'est inadmissible !" (Ibou Sakho Thiandoum)

C'est un vrai coup de geule du Président du mouvement yokkute Saly, El Ibou Sakho Thiandoum, natif de Saly. Ce dernier qui faisait face à la presse, s'est desolé de la situation que vit la commune de Saly en matière d'infrastructures sportives... "C'est vraiment désolant, incroyable, une commune comme Saly avec un budget de plus 4 milliards sans stade.. Un budget voté et qui a été plusieurs l'objet d'interpellations de la part du Conseil Municipal auprès du premier magistrat de la ville. Jusqu'à présent nous sommes restés sur notre faim... Nos jeunes quittent Saly pour se rendre à Mbour pour jouer les navétanes... avec tout ce que cela comporte comme danger et manque à gagner pour notre commune. Sur ce, tout ce que je puis dire, c'est un manque de volonté de notre maire. Aujourd'hui Saly est dans une situation catastrophique qui mérite réflexion par ces fils et des solutions urgentes. Il nous faut des investissements qui impactent le quotidien des populations salysiens et Salysiennes. D'ailleurs j'interpelle les nouvelles autorités à se pencher sur la situation de Saly... Parce que c'est une commune qui au-delà de tout, représente beaucoup sur le plan touristique. Le Président du mouvement yokkute Saly était le parrain de la finale du tournoi organisé par le collectif des entraîneurs de Saly, opposant Saly Joseph à Saly Station remportée par le dernier cité aux tirs au but...