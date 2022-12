Salaires des travailleurs municipaux : Mame Diarra Fam plaide pour une requalification

Ce mardi 06 décembre se tient le vote du budget du ministère des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires. Prenant la parole à l’hémicycle, la député Mame Diarra Fam pour avoir été agent communal et témoin des difficultés auxquels sont confrontés ces agents, a interpellé le ministre sur les salaires indécents de ces pères et mères de famille. En effet, elle sollicite de l’autorité en charge du secteur, de procéder à la requalification de leur rémunération pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail...