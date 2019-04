Salah pourrait quitter Liverpool en fin de saison !

Et si l’idylle entre Mohamed Salah (26 ans) et Liverpool s’achevait plus rapidement que prévu ? Buteur face à Chelsea dimanche dernier (2-0), l’attaquant égyptien connaît un exercice 2018-2019 compliqué. Moins influent que la saison dernière (19 buts marqués en Premier League), la star égyptienne paye sûrement sa saison dernière stratosphérique (32 buts en Premier League). Ses détracteurs attendaient en effet que l’intéressé confirme ses affolantes dispositions cette année. Mais voilà, tout ne s’est pas déroulé comme prévu...

D’autre part, Sadio Mané a volé la vedette au Pharaon depuis plusieurs semaines. L’émergence de l’ailier sénégalais a limité sensiblement l’apport de Salah ces dernières semaines, mais pas seulement... Cela pourrait s’expliquer aussi par la relation orageuse du buteur égyptien avec son entraîneur Jürgen Klopp... Selon les informations de AS.