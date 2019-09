Saint-Louis / Me Madické Niang sur le Magal des 2 Rakaa : "Toute l'œuvre du colonialisme était de stopper le Mouridisme"

À l'heure où Saint-Louis commémore la prière des 2 Rakaa de Serigne Touba dans la ville tricentenaire, Dakaractu s'est rapproché de l'un des fondateurs du kourel des 2 Rakaa, en l'occurrence Maitre Madické Niang.

Dans cet entretien exclusif, le fidèle serviteur mouride de son état, Me Madické Niang dit être habité par une profonde émotion du fait que plusieurs des initiateurs de ce grand évènement ne sont plus sur en vie.

Même s'il reconnait que ce n'était pas facile au début, Maitre Madické Niang se félicite de l'envergure qu'a prise le magal des 2 Rakaa. "Aujourd'hui le magal compte dans le calendrier culturel et religieux du Sénégal, mais au début, c'étaient des moments difficiles pour faire accepter l'idée", souligne t-il.

Pour le leader politique, le magal des 2 Rakaa reste une victoire pour l'Islam et le Mouridisme en particulier. Car toute l'œuvre du colonialisme visait à stopper le mouridisme...