Saint-Louis / Bilan de l'incendie au marché Ross-Béthio : 3 magasins, 7 cantines et des centaines de millions réduits en cendres.

Même si aucune victime humaine n’a été enregistrée lors de cet incendie au marché Ross-Béthio, les dégâts sont énormes.



En effet, sept cantines, trois magasins et près de cent étals ont été ravagés par l’incendie.

Des centaines de millions ont été perdues signale t-on. Des quincailleries, des merceries, des boutiques de vente d’habits et de matelas sont également réduits en cendres.



Six poteaux électriques ont été consumés dans ce marché sillonné par des branchements clandestins.

L'origine de l'incendie reste encore inconnue. Et une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités