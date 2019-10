Sadio Mané sur canal+ : « Klopp est comme un papa… »

Invité de la chaine canal+ sport, dans l’émission « Talents d’Afrique » qui avait été spécialement tournée chez l’attaquant des « Reds », Sadio Mané, en Angleterre, ce dernier est longuement revenu sur sa relation avec l’entraineur Allemand, Jurgen Klopp. L’international sénégalais qui répondait aux questions des consultants Habib Bèye, Diomansy Camara et du journaliste Vincent Radureau, qualifie sa relation avec son actuel coach de fusionnelle…

« Klopp est un Papa pour moi. Il me connaît mieux que quiconque et sait quand je vais moins bien. En dehors des terrains, on parle beaucoup, déclare Sadio Mané. Il s’immisce même dans ma vie privée. Il m’observe et quand il voit que je n’ai pas une bonne mine, il se rapproche et me demande. Sadio tu as quoi ? C’est quoi le problème ? C’est la famille ? Si je réponds oui, il me dit : Dis-moi tout. Je lui dis tout, et il me prodigue des conseils. »