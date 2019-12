Sadio Mané 4e au classement du Ballon d'Or France Football 2019.

Avec une saison pleine, l’attaquant du Sénégal vient de terminer à la quatrième place au classement du Ballon d’Or France Football. Avec une ligue des champions à la clé, une finale de la Can 2019 et un titre de meilleur buteur de Premier League, Sadio Mané vient d’accomplir la saison de sa vie. Le Sénégalais peut-il aller encore plus haut ? L’enfant de Bambali est mis au défi pour 2020.



Sadio Mané est néanmoins, le tout premier sénégalais à ce niveau, quatrième meilleur joueur du monde. À rappeler que El Hadj Diouf et Pape Bouba Diop étaient nominés pour le Ballon d’Or en 2002 et avaient terminé 21e ex-aequo avec Rio Ferdinand.



23e en 2017, puis 22e en 2018 lors de ses deux premières nominations, Mané atteint donc la quatrième place. Au pied du podium. L’attaquant de Liverpool étale donc, toute sa classe pour en arriver là et devenir l’un des meilleurs joueurs du football.