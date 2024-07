Sa candidature écartée pour la succession du bâtonnier : Me Mbaye Guèye traîne le conseil de l’ordre devant la cour d’Appel

Le conflit qui secoue le barreau de Dakar s'est désormais transporté devant la Cour d'appel de Dakar. Me Mbaye Guèye, écarté de la course à la succession du bâtonnier Me Mamadou Seck, a en effet saisi la Chambre mixte paritaire de la Cour d'appel pour contester la décision du Conseil de l'ordre des avocats.



Cette Chambre, composée d'avocats et de magistrats, est compétente pour statuer sur les décisions du Conseil de l'ordre. À en croire le journal Libération, lors de sa délibération du 25 juin dernier, le Conseil de l'ordre avait déclaré recevables les candidatures de Mes Samba Bitèye et Aly Fall pour succéder au bâtonnier actuel.

Cependant, il avait déclaré irrecevables les candidatures de Me Ousseynou Fall pour forclusion, et celle de Me Mbaye Guèye en application des dispositions de l'article 11 du Règlement numéro 05/Cm/Uemoa relatives au caractère non renouvelable du mandat du bâtonnier. Me Mbaye Guèye a dénoncé cette décision, évoquant un "complot". La Chambre mixte paritaire de la Cour d'appel doit se prononcer sur ce litige cette semaine.