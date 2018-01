SONACOS SA : Pape Dieng tient cet après-midi un point de presse de toutes les attentes

Le directeur général de la Sonacos SA, Mr Pape Dieng, est attendu cet après midi à la Sonacos Lyndiane en vue d'un face-à-face avec la presse locale de Kaolack.



A cet effet, nombreuses sont les interrogations auxquelles le directeur général devra apporter des réponses, notamment les lenteurs notées par rapport au fonctionnement de l'usine.



Entre autres questions, les problèmes liés à la défectuosité des machines telles la "grille Fama" qui est tombée en panne depuis l'année dernière et qui constitue la pièce maîtresse dans le fonctionnement de la centrale. Et puis, un autre dysfonctionnement qui taraude l'esprit des kaolackois, c'est la récurrence des incendies et l'utilisation pour la première fois dans l'histoire de l'usine d'un groupe électrogène dans le cadre du démarrage de la réception des graines d'arachide.



Et enfin, la quasi-inexistence de l'huile Ninal et le Niani sur le marché sénégalais, contrairement aux assurances du patron (Pape Dieng) qui en avait annoncé l'effectivité en octobre 2017.