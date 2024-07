SERIGNE MOUNTAKHA À AMADOU BÂ : « Sama wollëre nga… Et je ferai comme Dieu nous impose de faire : préserver cette proximité! »

C’est un message poignant que le Khalife général des Mourides a adressé à Amadou Bâ venu lui rendre visite ce samedi à Touba. Serigne Mountakha Mbacké a clairement voulu revendiquer son amitié et sa proximité avec l’ancien Premier ministre et candidat à la dernière présidentielle. Ainsi le dira-t-il en wolof, non sans le répéter : « Sama wollëre nga », attestant que son hôte est en plus d’un ami, un proche et un confident. « Nous entretenons une amitié, un compagnonnage inconditionnel et intemporel qui va vers l’infini. Dieu nous a exhorté de préserver ce type de relation et je compte m’y inscrire indéfiniment. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Restons dans le bon chemin et IL fera le meilleur pour nous! » Un discours qui n’a pas manqué de susciter chez l’ancien Premier ministre un grand satisfecit qu’il se plaira de décliner face à la presse...