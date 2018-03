SERIGNE BASS ABDOU KHADRE : "L'actuel Khalife Général est plus que jamais déterminé à atteindre ses objectifs avec ou sans l'aide des autres"

À l'occasion de la ziarra annuelle du Dahira Hizbut-Tarquiyah organisée dimanche à Touba, le Khalife Général des Mourides s'est déplacé jusque dans la résidence Khadim Rassoul sise à Darou Marnane. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou était accompagné de son porte-parole qui l'a devancé sur les lieux. Une foule immense a pris d'assaut le lieu indiqué.



Dans son discours déroulé au nom du Patriarche de Darou Minane, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a insisté sur le rôle hautement symbolique et significatif que joue le Dahira Hizbut-Tarquiyah depuis sa création au sein de la communauté Mouride. '' Le Khalife a tenu à vous manifester tout son satisfecit par rapport à votre engagement à servir Serigne Touba. Il était jadis confiant de votre foi. Aujourd'hui, il en a la certitude. Votre démarche est irréprochable et votre volonté de continuer à travailler pour Serigne Touba est sans limite. Depuis vos débuts du temps de Serigne Abdou Lahad Mbacké, vous avez gardé la même rigueur dans l'action. "



Serigne Bassirou Mbacké d'assurer à Serigne Atou Diagne et ses condisciples de l'engagement pris par le Khalife à les accompagner.

"Faites comme Serigne Abdou Lahad Mbacké vous avait recommandé de faire. Soyez au service de Serigne Touba et exclusivement au service de Serigne Touba. Vous réussirez alors votre mission." Opportunité saisie pour rappeler la feuille de route de Serigne Mountakha. Une feuille de route que rien n'altérera.

"Serigne Mountakha est plus que jamais déterminé à atteindre les objectifs assignés avec ou sans l'aide de quiconque. Lorsqu'il avait ses aînés à côté de lui, jamais il n'a pris d'Initiative. Il s'est contenté de les suivre pas à pas sans jamais émettre d'amendements."

Le porte-parole du Khalife ne manquera pas de parler de Cheikh Ahmadou Bamba lui-même qui, dit-il, par son courage et par la grâce de Dieu a réussi à récolter les satisfecits du prophète (Psl), des gens de Badr, de tous les grands érudits de l'islam... "