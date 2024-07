SEN-EAU: La CSA et l'UNSAS exigent le rétablissement du dialogue social et l'audit de la boîte

Dans une déclaration conjointe, la Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal( CSA) et l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal( UNSAS) font état de nombreux problèmes à la SEN-EAU occasionnés, disent-elles, par " une gouvernance sociale basée sur le conflit permanent avec les travailleurs, une gestion désastreuse, une absence de dividendes pour les actionnaires etc".



Les deux syndicats ont constaté de " nombreuses dérives" telles " les entraves à l'exercice du droit syndical par des actes récurrents d'intimidation..., des agressions des acquis: blocage des carrières par le système injuste de cotation des postes; non-paiement des heures supplémentaires; réduction des coûts de prise en charge de la couverture médicale; ponctions excessives et injustifiées sur les salaires..., surcharge de travail, sans compensation; recours massifs et généralisés aux contrats précaires etc".



La CSA et l'UNSAS exigent ainsi de la direction de la SEN-EAU " l'arrêt immédiat de la persécution des représentants des travailleurs, le rétablissement du dialogue social avec les responsables syndicaux...". Dans la foulée, elles exhortent " l'administration du travail à jouer pleinement son rôle de contrôle et de veille sur l'application rigoureuse des lois et règlements du travail". Les deux syndicats, " enjoint l'État du Sénégal à garantir la souveraineté nationale dans le contrat d'affermage avec le groupe SUEZ, à démarrer urgemment l'audit de la SEN-EAU et à sursoir à tout projet d'avenant au profit de la SEN-EAU", entre autres.