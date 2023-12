SARGAL DES DOYENS DE LA PRESSE : Adama Sow, un soldat de la presse, honoré par les confrères

Adama Sow est entré très tot dans les médias. Élève déjà, il animait des émissions à la radio nationale et était le plus jeune assistant de production de la télévision dès 1983. Acteur incontournable de la presse et connu comme un journaliste militant de la protection des enfants et des femmes, Adama Sow a été honoré par la Convention des jeunes reporters du Sénégal, avant hier, lors de leur cérémonie de Sargal aux doyens et doyennes de la presse. Adama Sow est diplomé de l’Université du Connecticut (Uconn) des Etats-Unis et de l’Institut National de l’audiovisuel (INA) de Paris, Adama Sow. Après son retour des Etats-Unis, il est devenu le spécialiste des émissions de Méta Médias en présentant les magazines Focus et Téléscopie à la Télévision pendant plus d’une décennie. Au fil des ans, il est devenu un expert et analyste des médias. D’enseignant en communication, en passant par la radio, la télévision, le journaliste Adama Sow a été responsable des médias au ministère de la communication, membre des comités de rédaction du Code de la presse et de la stratégie numérique du Sénégal. Il fait partie des concepteurs des projets médias de l’artiste Youssou Ndour (COM7, GFM). Il fait partie des précurseurs de l’éducation au numérique au Sénégal. Très en l’aise dans ce domaine, il a initié, depuis 2006, des campagnes dans les écoles et dans les médias pour la protection des enfants sur Internet. Concepteur des CDs de contrôle parental, M.Sow, longtemps engagé dans la cause de l’enfance, a porté des plaidoyers qui ont abouti aux changements intervenus dans le code pénal en 2009. C’est fort de cette expérience, qu’il a porté le plaidoyer au sein de la CDP pour l’érection d’un service exclusivement dédié à l’éducation au numérique, que M. Sow est devenu un expert des usages numériques, dont les services sont sollicités par les GAFAM comme Meta et Tik Tok dont il est aujourd’hui un Point focal au Sénégal.