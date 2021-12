SALY : Les travailleurs de la Sapco sans salaire depuis...dans la rue et interpellent Macky Sall...

Les travailleurs de la Sapco ne peuvent plus prendre leur mal en patience... Sans salaire depuis un moment, ces derniers ont rompu le silence. En sit-in, ces travailleurs sont revenus largement sur la situation précaire que leur société traverse.



"Nous portons à la connaissance des autorités que nous n'avons pas jusqu'à présent perçu notre salaire... Notre boîte traverse des moments catastrophiques dûs à la gestion du directeur général sortant (Aliou Sow). Ce dernier a plongé la boîte dans la situation actuelle avec ses recrutements tous azimuts pour caser sa clientèle politique... Il a acheté des taxis touristes qui ont des chauffeurs qui perçoivent chaque mois sans rien faire car depuis l'achat de ces taxis, ils n'ont jamais été utilisés. D'autre part, nous avons un conseil d'administration qui est complice et qui ne veut pas laisser travailler le nouveau Dg... Alors, nous interpellons le ministre du tourisme et le président Macky Sall sur la situation de la Sapco", peste El Hadj Sow le porte parole du jour.



Contacté pour recueillir sa version, le téléphone de Maître Aliou Sow sonne dans le vide...