SAINT-LOUIS / Cheikh Bass procède, sous le ndigël du Khalife, au lancement des travaux de réfection et de réhabilitation de la grande mosquée mouride

C’est à la tête d’une forte délégation que Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre s’est rendu, sous le ndigël du Khalife Général des Mourides, à Saint- Louis pour le lancement des travaux de réfection et de rénovation de la mosquée Mouride. Construite pour faire office de lieu de culte fait partie des édifices religieux les plus imposants dans la capitale du Nord. Fonctionnelle sous sa nouvelle organisation depuis 1998 sous l’ère Serigne Saliou Mbacké, la mosquée exigeait quelques réfections et réaménagements. Devant Serigne Hamidoune Mbacké Ibn Serigne Mourtadha Khadim Rassoul, Imam désigné, Cheikh Bassirou Mbacké appellera tous les Mourides à se donner la main pour réussir tout ce qui sera entrepris au nom de Serigne Touba. La mosquée est située au quartier des HLM au cœur de la ville. Il est limité à l'Ouest par le fleuve et la route nationale numéro 2, au sud par l'institut Al Hazar, à l'Est par le quartier HLM Léona.