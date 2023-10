S G O / Rapport 2022 de développement durable : “Notre ambition est de produire de l’or qui apporte une valeur durable à la communauté et qui protège l’environnement” (Abdoul A. SY, DG)

La Sabodala Gold Operation (SGO) filiale de Endeavor Mining a publié sont rapport de développement durable 2022 ce mercredi 4 octobre 2023 au Centre International de Conférences Abdou

Diouf (CICAD) de Diamniadio.



L’objectif de ce projet est de renforcer les sources d’énergie et le niveau de couverture des besoins énergétiques des ménages des villages bénéficiaires. Ainsi, ce projet va favoriser l’accès des ménages à une source d’énergie durable pour divers usages et stimuler le développement et le renforcement des activités économiques. Engagé dans plusieurs actions de développement durable, SGO s’emploie à créer de la valeur

durable pour toutes ses parties prenantes. En 2022, SGO a dépensé plus de 550 millions de F CFA en matière d’investissement social dans la commune de Sabodala. En plus de cela, SGO a investi plus 2,1 milliards de F CFA au profit des communautés impactées par nos opérations au titre de l’exercice 2022.





PARTENARIAT AVEC LA GRANDE MURAILLE VERTE



La Fondation Endeavour a signé le 17 Mai 2022 en marge de la COP15 à Abidjan, une convention de partenariat avec l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte du Sénégal afin de contribuer à la réussite des projets et programmes de reforestation en Afrique.

La signature officielle de cette convention a permis à la Fondation Endeavour de financer les projets de la Grande Muraille Verte pendant un an à hauteur de 40 millions de F CFA.

Endeavour Mining a défini la protection de l’environnement comme un pilier important de sa stratégie de développement durable et utilise la Fondation Endeavour comme la locomotive qui porte les projets et programmes dans ce sens au niveau local, national et sous-régional L’ambition de la Fondation Endeavour à travers cet engagement aux côtés de l’Agence de la Grande Muraille Verte est de mettre en oeuvre des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, d’être au service du développement économique et social, et de contribuer à faire de ce développement, une des bases de l’émergence du Sénégal.



ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS POUR LES JEUNES ET LES FEMMES.





SGO a financé en 2022 la mécanisation de la coopérative Diamadjigui à Sabodala, dans le cadre des activités génératrices de revenus au bénéfice des jeunes et les femmes.

Le développement économique est au coeur de la stratégie de développement durable d’Endeavour et le soutien apporté aux entreprises locales pour qu’elles se modernisent et se développent est un élément clé de l’amélioration du niveau de vie de nos communautés d’accueil. La mine a fourni un financement d’une valeur de 6 millions de FCFA pour l’achat d’équipements post-récolte comprenant:

• 1 égreneuse de maïs d’une capacité de 4 tonnes/jour • 1 batteuse d’arachide d’une capacité de 3 tonnes/jour.

Ces équipements transformeront la vie des agriculteurs en réduisant la pénibilité du battage et de l’égrenage manuels ainsi que les impacts physiques. Ce qui contribuera à diminuer significativement les pertes liées à la production post-récolte, améliorant ainsi les rendements.

Ce rapport rend compte de l'impact des activités en faveur des communautés vivant aux alentours de leurs opérations minières et met en évidence leurs contributions au développement socio-économique de la région de Kédougou et du Sénégal. Selon le DG de la SGO, Abdoul Aziz SY, “notre ambition de produire de l’or qui apporte une valeur durable à la société, adossée à la protection de notre environnement immédiat, la promotion de communautés résilientes et autonomes dans le cadre d’une gouvernance saine et éthique, s’est poursuivie en 2022 avec des résultats appréciables.”Pour l’année 2022, la société a contribué pour plus de 85 milliards de FCFA sous forme d’impôts, taxes, droits de douanes et redevances minières dans le budget de l’Etat du Sénégal. Plus de 600 fournisseurs locaux travaillent avec la société qui poursuit en même temps le déploiement de sa stratégie de développement du contenu local conçue pour dynamiser les entreprises et compétences locales. En outre la société a investi plus de 2,1 milliards de FCFA en 2022 au titre des projets sociaux et de développement communautaire et 2 milliards CFA en terme d’engagement au titre Fonds social. Dans le cadre de la création d’emplois, 1.663 ont été répertoriés en 2022, dont 41% des employés sont de la zone d’impact de la mine en plus des 2.368 employés par les sous-traitants.ÉLECTRIFICATION DE SIX VILLAGES A SABODALASabodala Gold Operations (SGO), filiale du groupe Endeavour Mining, a signé le 10 Juin 2022, une convention tripartite avec l’Agence Sénégalaise de l’Électrification Rurale (ASER) et la commune de Sabodala pour un projet d’électrification de six (6) villages de la commune de Sabodala que sont : Bransan, Bambaraya, Bambarayanding, Madina Bransan, Makhana et Tinkoto. Ce projet d’un montant total de 1 414 234 622 F CFA et dont la réalisation a duré 6 mois est financé à hauteur de 87 % , soit 1,2 milliard de F CFA par SGO ; de 7 % ; soit 100 millions F CFA ; par la municipalité de Sabodala ; et 6 %, soit 85 millions F CFA, par l’ASER.