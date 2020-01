Rugby / Projet "Jeune professionnel" : Madiagne Fall s'engage à Balagne (Ligue régionale Corse)

Le rugbyman Sénégalais, Madiagne Fall s'est engagé avec le club de Rugby de Balagne, dans la Ligue régionale Corse. Une annonce faite par la fédération sénégalaise de rugby à travers un communiqué officiel.



L'international Sénégalais U20, va signer un contrat de huit mois renouvelable en plus d'une expérience de travail et de son activité sportive. Madiagne Fall bénéficie ainsi du programme "Jeune professionnel " initié par l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII.)



Selon le document, il devrait rallier ses nouveaux coéquipiers ce vendredi 24 janvier. Le désormais ex joueur des "Phacochères" de Saint-Louis va vivre une nouvelle expérience dans sa jeune carrière. Il était du voyage de l'équipe nationale de rugby lors de la dernière CAN U20 au Kenya.



À préciser que le projet "Jeune professionnel" vise à permettre aux jeunes d'acquérir des compétences à l'étranger. Une manière d'approfondir les connaissances sportives, linguistiques, professionnelles et culturelles.