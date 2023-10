Rufisque : l’Association « Teungueth Touti Tank » distribue 1.000 kits scolaires aux enfants issus de milieu défavorisé

La 7e édition de la cérémonie de remise de kits scolaires a vécu ce samedi à Rufisque. Pour cette présente édition parrainée par le Ministre Oumar Guèye, plus de 1.000 kits ont été distribués aux élèves issus de famille démunie, selon Nafissatou Diouf, présidente de l’association "Rufisque Touti Tank. « On a débuté avec 400 kits puis 600 et aujourd’hui on a donné 1.000 kits. Ceci a été rendu possible grâce à nos partenaires et nous allons continuer sur cette lancée cette année-ci qui sera très sociale comme le veut le chef de l’État Macky Sall. Cette initiative a été lancée juste pour soutenir les enfants issus de milieu défavorisé. Ainsi, ils pourront aller à l’école et avoir des loisirs. C’est pourquoi je vais lancer un appel au maire de la commune de l’Est. On a mis en place une bibliothèque dans la commune de Rufisque Est d’une valeur de 50 millions de FCFA. On a discuté avec lui sur plusieurs aspects, mais les travaux tardent un peu. C’est pourquoi nous lui lançons cet appel, car c’est la municipalité qui a en charge ces travaux », a souligné Nafissatou Diouf. À l’en croire, cette cérémonie entre dans le cadre de leurs activités organisées dans le sens de l’éducation et de l’épanouissement des tout-petits. « Depuis sept ans, on l’organise et nous innovons à chaque fois comme le montre cette année-ci avec la distribution de 1.000 kits scolaires. Par ce geste, on accompagne les familles démunies et les tout petits. L’étape de l’enfance est très courte, mais c’est crucial pour la vie d’un individu. C’est pourquoi nous nous intéressons aux tout petits », a-t-elle ajouté lors de cette rencontre qui s’est tenue ce samedi, sous le haut parrainage du président du CESPPP, M. Oumar Guèye.