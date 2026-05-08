Une nuit de Laylatoul khadr vire au drame judiciaire : 20 ans requis contre un élève accusé de viol et de séquestration pendant 24H


Une nuit de Laylatoul khadr vire au drame judiciaire : 20 ans requis contre un élève accusé de viol et de séquestration pendant 24H
Le procès de M. Camara, élève en électromécanique âgé de 22 ans, a replongé la Chambre criminelle de Pikine-Guédiawaye dans une affaire aussi sensible que bouleversante. Accusé de viol, de séquestration et de détournement de mineure sur une adolescente de 16 ans au moment des faits, le jeune homme encourt une lourde peine. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, le procureur a requis vingt ans de réclusion criminelle contre l’accusé, estimant que les faits reprochés sont d’une extrême gravité.
 
L’affaire remonte à avril 2023, en plein mois de Ramadan, dans le quartier Keur Massar. Ce soir-là, A. Diaw, alors âgée de 16 ans, quitte le domicile familial sous prétexte de participer à des prières de “Nafila” avec une cousine. Mais la jeune fille ne se rendra jamais à la mosquée. Selon le dossier évoqué par L’Observateur, elle se dirige vers l’appartement de M. Camara, situé au premier étage d’une villa voisine dans le quartier MTOA.
 
Trois ans après les faits, les deux protagonistes se sont retrouvés face à face devant la justice. Dans le box des accusés, M. Camara a tenté de défendre sa version des événements. Élève au lycée Seydina Limamoulaye, il soutient qu’il s’agissait d’une relation consentie née d’un “coup de foudre”. Pour appuyer ses déclarations, il a produit des captures d’écran de messages WhatsApp censés démontrer, selon lui, l’existence d’une relation amoureuse.
 
« Elle m’a déclaré sa flamme, c’est elle qui a demandé à venir », a affirmé l’accusé devant la barre. Selon lui, la jeune fille serait restée volontairement dans son appartement durant vingt-quatre heures. Il est même allé jusqu’à soutenir qu’elle avait parfumé la chambre avec de l’encens après leurs rapports intimes.
 
Mais le récit livré par la victime est radicalement différent. Aujourd’hui âgée de 19 ans, A. Diaw a décrit devant la cour une nuit de terreur et de séquestration. D’une voix marquée par l’émotion, elle a raconté avoir été piégée par l’accusé lors de la nuit du “Laylatoul khadr”.
 
Selon ses déclarations rapportées par L’Observateur, M. Camara l’aurait invitée à entrer dans son appartement alors qu’il faisait ses ablutions avant de verrouiller portes et fenêtres. « Il m’a forcée, il m’a déshabillée », a-t-elle déclaré devant la cour.
 
La jeune femme affirme avoir passé près de vingt-quatre heures enfermée dans l’appartement, criant sans succès pour obtenir de l’aide. Elle raconte également que son téléphone avait été éteint et qu’elle était laissée seule pendant que l’accusé sortait dîner.
 
L’audience a atteint son moment le plus poignant lorsque la mère de la victime a pris la parole. Les larmes dans la voix, elle a raconté les longues heures de recherche menées par la famille dans les terrains vagues de Keur Massar après la disparition de sa fille. Selon son témoignage, la famille, désespérée, avait même consulté des voyants à Yeumbeul dans l’espoir de retrouver l’adolescente.
 
Après quarante-huit heures d’angoisse, A. Diaw finit par réapparaître. Sa mère décrit une jeune fille profondément marquée, le djellaba déchiré et le traumatisme visible. Face aux juges, elle a lancé une phrase qui a glacé la salle : « Qu’il rende à ma fille sa virginité. »
 
Pour le ministère public, les éléments du dossier ne laissent aucune place au doute. Le procureur s’est appuyé sur le certificat médical ainsi que sur la minorité de la victime au moment des faits pour requérir vingt ans de réclusion criminelle.
 
« Le consentement d’une mineure n’existe pas. Le fait de l’enfermer pendant 24H caractérise la séquestration », a martelé le représentant du parquet, selon L’Observateur.
 
La défense, assurée par Mes Diallo et Thioye, a tenté de déconstruire l’accusation de viol et de séquestration. Les avocats ont plaidé l’acquittement sur ces chefs, évoquant l’absence de blessures physiques et les échanges de messages entre les deux jeunes.
 
Pour eux, il s’agirait davantage d’« une délinquance juvénile » et d’« un amour prématuré qui a mal tourné ». Les conseils de l’accusé ont toutefois reconnu le délit de détournement de mineure, tout en demandant une application clémente de la loi.
 
En attendant le verdict fixé au 2 juin prochain, M. Camara a été reconduit en prison, où il poursuivra sa détention.
Autres articles
Vendredi 8 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Assemblée nationale : Tafsir Thioye dénonce de « graves irrégularités » lors de la seconde lecture des articles 29 et 30

Assemblée nationale : Tafsir Thioye dénonce de « graves irrégularités » lors de la seconde lecture des articles 29 et 30 - 09/05/2026

[ Reportage] Menace de grève par la FNBS : Les consommateurs de pain interpellent l’État...

[ Reportage] Menace de grève par la FNBS : Les consommateurs de pain interpellent l’État... - 09/05/2026

Casamance / 6 tonnes de chanvre, 14 interpellations, 400 millions saisis: Le bilan de l'opération ELOL

Casamance / 6 tonnes de chanvre, 14 interpellations, 400 millions saisis: Le bilan de l'opération ELOL - 09/05/2026

Mali - Enlèvement de Me Mountaga Tall : Me Ousmane Ngom réclame sa libération immédiate

Mali - Enlèvement de Me Mountaga Tall : Me Ousmane Ngom réclame sa libération immédiate - 08/05/2026

AN - Séance plénière convoquée pour demain : Le Code électoral en seconde délibération

AN - Séance plénière convoquée pour demain : Le Code électoral en seconde délibération - 08/05/2026

Mbour sous haute tension politique : Diomaye convoque les maires à Ndiaganiao, les partisans de Sonko répliquent sur le terrain...

Mbour sous haute tension politique : Diomaye convoque les maires à Ndiaganiao, les partisans de Sonko répliquent sur le terrain... - 08/05/2026

Drame à Sagatta Gueth : un homme de 31 ans retrouvé mort dans un puits à Ndiolfo

Drame à Sagatta Gueth : un homme de 31 ans retrouvé mort dans un puits à Ndiolfo - 08/05/2026

Absentéisme des députés / la leçon parlementaire de Tafsir Thioye aux députés de Pastef : « Évitez de dire ou de proposer des choses que vous ne maîtrisez pas, surtout en matière législative

Absentéisme des députés / la leçon parlementaire de Tafsir Thioye aux députés de Pastef : « Évitez de dire ou de proposer des choses que vous ne maîtrisez pas, surtout en matière législative - 08/05/2026

Dinguiraye (Paoskoto) : Les Fds déjouent une attaque à main armée, un des assaillants blessé par balle

Dinguiraye (Paoskoto) : Les Fds déjouent une attaque à main armée, un des assaillants blessé par balle - 08/05/2026

Polémique autour du Code électoral articles 29 et 30 / Deux versions d’une même loi : le président Bassirou Diomaye bloque la promulgation…l’Assemblée sommée de revoir sa copie

Polémique autour du Code électoral articles 29 et 30 / Deux versions d’une même loi : le président Bassirou Diomaye bloque la promulgation…l’Assemblée sommée de revoir sa copie - 08/05/2026

Modification des articles L29 et L30 du Code électoral : Diomaye aurait demandé une seconde lecture à l’Assemblée nationale, avant promulgation

Modification des articles L29 et L30 du Code électoral : Diomaye aurait demandé une seconde lecture à l’Assemblée nationale, avant promulgation - 08/05/2026

Cheikh Diba ouvrant la conférence internationale de la BCEAO sur les crypto actifs : « Ces technologies peuvent combler des décennies de sous-bancarisation qui ont freiné notre développement »

Cheikh Diba ouvrant la conférence internationale de la BCEAO sur les crypto actifs : « Ces technologies peuvent combler des décennies de sous-bancarisation qui ont freiné notre développement » - 08/05/2026

Sea-line gazier/ Projet gazier bloqué : Touba Oil accuse, la Sar contre-attaque …la bataille des milliards qui secoue le secteur énergétique

Sea-line gazier/ Projet gazier bloqué : Touba Oil accuse, la Sar contre-attaque …la bataille des milliards qui secoue le secteur énergétique - 08/05/2026

Litige foncier à Thiénaba : Vive tension lors d'une opération de terrassement...

Litige foncier à Thiénaba : Vive tension lors d'une opération de terrassement... - 07/05/2026

Croissance verte-Global Green Growth Institute : le Sénégalais, Dr Mallé Fofana nommé Directeur exécutif adjoint

Croissance verte-Global Green Growth Institute : le Sénégalais, Dr Mallé Fofana nommé Directeur exécutif adjoint - 07/05/2026

"Ceux qui restent": au Sénégal, le deuil "en silence" des enfants de migrants disparus en mer - 07/05/2026

Mali : plus de 30 morts dans deux attaques dans le Centre revendiquées par les jihadistes du JNIM

Mali : plus de 30 morts dans deux attaques dans le Centre revendiquées par les jihadistes du JNIM - 07/05/2026

Casamance : L’Armée frappe fort contre les réseaux de trafic de chanvre indien, 14 arrestations

Casamance : L’Armée frappe fort contre les réseaux de trafic de chanvre indien, 14 arrestations - 07/05/2026

l’affaire Bébé Diène s’élargit : un 12e suspect arrêté dans le scandale des faux papiers à Wakhinane-Nimzatt

l’affaire Bébé Diène s’élargit : un 12e suspect arrêté dans le scandale des faux papiers à Wakhinane-Nimzatt - 07/05/2026

L’ex-agent du fisc avait monté son usine clandestine à la Médina : les troublantes révélations d’un vaste réseau de faux documents d’État, de Faux quitus fiscaux et marchés publics truqués

L’ex-agent du fisc avait monté son usine clandestine à la Médina : les troublantes révélations d’un vaste réseau de faux documents d’État, de Faux quitus fiscaux et marchés publics truqués - 07/05/2026

Refus de saisir le Conseil constitutionnel/ Polémique sur les articles L29 et L30 : Abdou Mbow contre-attaque et clarifie la position de son groupe

Refus de saisir le Conseil constitutionnel/ Polémique sur les articles L29 et L30 : Abdou Mbow contre-attaque et clarifie la position de son groupe - 07/05/2026

Expulsion polémique / le propriétaire Moustapha Ndiaye sort du silence et fait de graves révélations : « ll a pris mes 10 millions et refuse toujours de partir »…« Mouhamed Aly n’était pas solvable »… « c’est un Manipulateur »

Expulsion polémique / le propriétaire Moustapha Ndiaye sort du silence et fait de graves révélations : « ll a pris mes 10 millions et refuse toujours de partir »…« Mouhamed Aly n’était pas solvable »… « c’est un Manipulateur » - 07/05/2026

La nomination en conseil des ministres du Mercredi 06 Mai 2026

La nomination en conseil des ministres du Mercredi 06 Mai 2026 - 06/05/2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 06 MAI 2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 06 MAI 2026 - 06/05/2026

Élections locales 2027: Le FDR appelle à un front commun de l’opposition face au Pastef

Élections locales 2027: Le FDR appelle à un front commun de l’opposition face au Pastef - 06/05/2026

Mali: interpellations en série à Bamako, un nouveau chef pour l'armée

Mali: interpellations en série à Bamako, un nouveau chef pour l'armée - 06/05/2026

Senelec mobilise 120 milliards FCFA à travers une opération historique de titrisation

Senelec mobilise 120 milliards FCFA à travers une opération historique de titrisation - 06/05/2026

Affaire Moustapha Diop : La chambre d’accusation financière ordonne la mainlevée du mandat de dépôt de l'ancien ministre

Affaire Moustapha Diop : La chambre d’accusation financière ordonne la mainlevée du mandat de dépôt de l'ancien ministre - 06/05/2026

Faux nom / Bébé Diène démasqué : derrière le lutteur, un réseau de faux papiers

Faux nom / Bébé Diène démasqué : derrière le lutteur, un réseau de faux papiers - 06/05/2026

Yeumbeul : deux individus interpellés pour actes contre nature dans un immeuble en construction et violences volontaires

Yeumbeul : deux individus interpellés pour actes contre nature dans un immeuble en construction et violences volontaires - 06/05/2026

RSS Syndication