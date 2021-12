Rufisque / Sport : le préfet maintient la suspension jusqu'à nouvel ordre de toute activité de navétanes.

Le préfet du département de Rufisque a pris sa décision en ce qui concerne la poursuite des activités de navétanes dans le département.



En effet, c'est à travers un arrêté parvenu à Dakaractu ce mardi 21 décembre 2021, que le préfet Serigne Babacar Kane a pris la ferme décision de suspendre les activités sportives du championnat national populaire dit "navétanes" dans le département de Rufisque.





C'est après considération des récents événements intervenus à l'issue du match de navétanes (demi-finale entre Thiawlène et Guiff), au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, que "sont suspendues, jusqu'à nouvel ordre, les activités sportives du championnat national populaire dit « navétanes » au niveau de tout le périmètre départemental", a décidé le préfet de Rufisque.



Cette décision est prise, peut-on toujours lire dans l'arrêté, après un constat de la récurrence des scènes de violence avant et après les matches, troubles répétitifs à l'ordre public, destruction de biens appartenant à autrui, tapage nocturne...



Pour l'exécution de cette nouvelle mesure, le préfet du département de Rufisque charge le commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Rufisque et le Commissaire central de Rufisque veiller au respect de cette décision...