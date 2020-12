Rufisque / Décès de Pape Bouba Diop / Les habitants des Hlm meurtris par la nouvelle se confient.

Gadio Cissé est un habitant des HLM qui possède une école de football qui porte le nom de l’international Pape Bouba Diop. Selon lui, ce dernier était un homme bon, pieux et respectueux : « à chaque fois que les enfants que je forme me demandaient après lui, je leur disais de patienter. Jamais on avait imaginé qu’on n'allait plus le revoir vu qu'on n'était même pas au courant de sa maladie. »



Cheikh Sarr, ami de la famille affirme que c’était un garçon bien qui respectait énormément ses aînés, cause pour laquelle il a été très choqué en apprenant la nouvelle, car il n’était pas au courant de la maladie qui aurait atteint l’ancien footballeur Pape Bouba Diop à la fleur de l'âge.



Thiaba Ndiaye quant à elle, témoigne sa gratitude pour les bonnes actions qu'acomplissait Pape Bouba Diop pour tous les habitants des Hlm : « il offrait du riz ainsi que des denrées alimentaires à tous les habitants de ce quartier et de la viande pour la Tamkharite à chacune des familles ».



Quant à Alassane Diouf, son ami d’enfance, il ne peut cacher sa tristesse après la perte d’un être si cher : « je ne savais quoi faire lorsqu'on m'a annoncé hier la nouvelle, je n’ai jamais imaginé qu’il allait nous quitter de sitôt. Mais malgré tout, je rends grâce au Seigneur et prie pour le repos de son âme...