Rufisque : À la découverte du village des tortues, « Keur Mbonatt Yi »

Dakaractu s'est rendu à Noflaye, au village des tortues, ou « keur Mbonatt Yi ». Le village des tortues est un endroit unique, niché entre les communes de Sanghalkam et de Bambilor dans le département de Rufisque. Un endroit presque paradisiaque, qui compte en son sein 9 espèces de tortues et qui gagnerait à être connu et visité par les sénégalais. Surtout que le village a beaucoup souffert de la pandémie et est aujourd'hui très affecté par la pandémie à covid-19. En effet, de plus 17.000 visites par mois, le village ne reçoit plus qu'une centaine de visites. Conséquence, le conservateur du parc, M. Lamine Diagne et son équipe soufflent le chaud et le froid et demandent au ministre du Tourisme et celui de l'Environnement, « de venir sauver ce parc unique en son genre ». Pour ce faire, ils comptent également sur le ministère de l'Éducation Nationale pour que les élèves de Dakar et d'autres régions viennent visiter cet endroit. En outre, le parc, en plus des tortues, est un écosystème unique en son genre, un véritable poumon vert qui compte plusieurs espèces d'arbres. À cet effet, ils demandent à leur ministre de tutelle, le ministre de l'environnement d'appuyer et d'accompagner le parc...