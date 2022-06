Rufisque / 22e Édition "Tuur de Mame Coumba Lamb Ndoye" : « Le sacrifice, c’est pour empêcher que le pays n'entre dans un tourbillon infernal d’instabilité... » (Organisateurs)

Des notables Lébous de Rufisque, accompagnés du grand gardien du Temple Lébou du Cap Vert se sont réunis ce Lundi à Rufisque Nord pour procéder à la traditionnelle cérémonie d’offrandes à Mame Coumba Lamb Édition 2022, la protectrice de la vieille ville.



Un rituel qui a été l’occasion pour les gardiens du temple d’inviter les autorités à un retour à nos valeurs culturelles pour éradiquer la pandémie et dissiper les nuages d’instabilité qui guettent le pays avec les législatives de 2022.



Selon les organisateurs, « l’objectif c’est de faire des sacrifices pour avoir les grâces de Mame Coumba Lamb. Nous voulons sa protection. Le sacrifice, c’est pour empêcher que le pays n'entre dans un tourbillon infernal d’instabilité et pour une paix durable. Nous avons nos us et coutumes que les gens ont malheureusement tendance à démystifier. »



Après une heure de procession rythmée par des pas de danses et de chants traditionnels, la délégation s’est rendue à la plage de Ndeppé, près du quai de pêche de Rufisque, pour procéder à l’immolation de bœufs prévus pour la circonstance. Sur place, des offrandes ont été faites et des séances d’incantations effectuées en l’honneur de Mame Coumba Lamb Ndoye...