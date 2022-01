Roger Tafam (Maire de Bafoussam) : « C'était inconcevable de perdre le premier match, devant notre chef de l'État… »

Le Commandant de douane, Roger Tafam, est fier de la prestation des Lions indomptables face aux étalons du Burkina Faso lors du match d'ouverture de la 33ème édition de la CAN 2022. Après la victoire du Cameroun (2-1), l'édile de la ville qui était au niveau de la Fan Zone de Bafoussam, a déclaré ceci au micro de Dakaractu : "C'était inconcevable de perdre le premier match, devant notre chef de l'État..."



Pour le démarrage de cette fête du football, les habitants de la localité s'étaient donné rendez-vous au centre-ville pour y regarder le match et supporter leur sélection nationale au rythme des Vuvuzela et autres... Dans une ambiance festive et sur un ton enjoué, le maire a prié pour une finale Cameroun versus Sénégal avec bien entendu une défaite de la bande à Sadio Mané...