Robert Sagna aux responsables de Benno du Sud : « Ce n’est pas l’opposition qui pose problème, c’est vous. Mais je demande à Macky Sall de ne pas nous abandonner… »

En tant que coordonnateur régional de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de la Casamance, l’ancien ministre a tenu un langage de vérité à la classe politique derrière Macky Sall et qui soutient sa vision politique depuis 2012. Meilleure ne saurait être cette tribune à l’initiative de Abdoulaye Baldé et de l’UCS, qui regroupe toutes les sensibilités qui, il y’a quelques mois, étaient entrées dans une guerre politique fratricide.



Sans langue de bois, l’ancien candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2007 se lâche : « mes chers compatriotes, ce n’est pas l’opposition qui me crée des problèmes, c’est vous qui me posez des problèmes. Quand on voit ce grand rassemblement alors qu’on peine à le traduire dans les urnes, alors il y’a problème. Je suis surpris de voir qu’après chaque élection, le résultat revient négatif », s’étonne l’ancien ministre qui ajoute que le Sud, dans sa majorité n’avait pas à baisser la tête devant le président Macky Sall. Ce dernier qui a d’ailleurs, d’après Robert Sagna, vendu sa vision qui s’est réalisée à plusieurs niveaux, l’invite à ne pas abandonner le Sud, mais à continuer de l’accompagner, car il a compris que l’heure est de sonner la révolte et d’occuper le terrain politique...