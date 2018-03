Revue annuelle du secteur de la santé : « 1,4 milliard de nos francs pour former des spécialistes… Dans l’ensemble, il y a eu une évolution positive.»(Abdoulaye Diouf Sarr)

La revue annuelle du ministère de la santé et de l’action sociale a eu lieu ce matin à Dakar. Elle a été présidée par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr lui même. Une rencontre qui entre dans le cadre privilégié d’échanges et d’évaluation de la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2009-2018. Lequel est structuré autour de deux éléments à savoir les performances globalement réalisées dans le secteur au cours de l’année 2017 et les perspectives pour l’année 2018.

Ainsi, pour le ministre de la santé « il y a un satisfecit, mais en terme de résultat il y a des choses à améliorer telles le relèvement du déficit de personnel. » À la question relative à la dette de la Cmu, le ministre a tenu à préciser que l'État va solder la dette pour soulager les mutuelles de santé...