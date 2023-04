Révision exceptionnelle : La Cour Suprême rejette la requête de l'opposition

La Cour Suprême a rejeté la requête en référé de Birame Soulèye Diop, président du groupe parlementaire de Yaw et 34 autres contre le décret n°2023-464 du 07 mars 2023 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Une information livrée par le parlementaire ce vendredi 14 avril 2023 à l’occasion d’un point de presse de compte rendu.



« Nous avons sollicité à la Cour de dire à la présidence de la République de prendre, sans délai, toutes les mesures propres à faire respecter le droit des partis politiques de concourir à l'expression du suffrage des électeurs primo-inscrits et primo-votants, le droit d'inscription des électeurs primo-inscrits sur simple présentation d'un récépissé de dépôt de carte nationale d'identité, d'un extrait de naissance ou d'un document d'immatriculation, le droit à l'égalité des électeurs et le droit de vote des électeurs primo-votants. »

Les requérants avaient saisi le juge des référés aux fins de prendre urgemment les mesures nécessaires aux fins de suspendre l’application des illégalités contenues dans le décret n°2023-464 du 07 mars 2023 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024...