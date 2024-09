Révélation des secrets de la gestion des Droits d’Auteur et Voisins : La SODAV prépare son Conseil d’Administration aux défis

Enfin, le troisième jour, Mme Ngoné Ndour, Présidente du Conseil d’Administration, a dirigé une session sur le fonctionnement du Conseil d’Administration. Elle a revisité les statuts et textes d’organisation, précisant les missions et les attentes envers les administrateurs. Mme Ndour a également insisté sur l’importance de la loyauté, de l’abnégation, et de la construction d’un esprit d’équipe, soulignant que la cohésion est essentielle pour atteindre les objectifs de la SODAV.

Les retours des participants ont été largement positifs. Les nouveaux administrateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la clarté des informations reçues et leur nouvelle compréhension des missions de la SODAV. Ils ont également souligné que la formation avait levé de nombreuses ambiguïtés et renforcé leur conscience des attentes.

Cette session a également suscité un vif intérêt pour la pérennisation de telles initiatives. Les administrateurs ont exprimé le souhait de voir ces formations se renouveler, en reconnaissance de leur valeur dans l’acquisition des connaissances et la préparation à leurs responsabilités.