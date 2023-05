Revalorisation des salaires / La réponse salée du président aux centrales syndicales : « Ce que vous devez savoir, c’est que l’État a l’obligation de jouer sur l’équilibre… »

Entre besoins des travailleurs et ce qui est visiblement raisonnable et faisable, il y a bien d’après le chef de l’État, un grand écart. Macky Sall aura pris une bonne dizaine de minutes pour rappeler aux centrales syndicales les effets en terme de revalorisation des salaires. Le président Macky Sall ne va pas remonter à 2012 pour chiffrer les efforts concernant la revalorisation salariale, mais entre 2021 et 2022, le gouvernement du Sénégal a consenti des efforts dans plusieurs secteurs : la revalorisation dans le secteur de la santé, de l’action sociale, les chauffeurs pour la prime de motivation avec une hausse de 100% qui est déjà effective depuis mai 2022, la revalorisation pour les autres agents publics de l’État entre autres. Ainsi, compte tenu de ces efforts dans plusieurs secteurs, le président de la république a considéré que les travailleurs ne devraient logiquement pas avancer des doléances concernant même la revalorisation des salaires. « Il faut de plus, que les travailleurs sachent que des millions de sénégalais et d’autres dans différents secteurs doivent être pris en compte. Nous sommes dans l’obligation de jouer sur l’équilibre pour satisfaire les besoins des populations de manière générale », rappellera le président Macky Sall aux travailleurs.