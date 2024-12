Rétro politique 2024 : Arrivée de Pastef au pouvoir, dissolution de l’assemblée et législatives anticipées : Les premières couleurs de la rupture

Après la dissolution de l’assemblée nationale le 12 septembre dernier, le président de la République Bassirou Diomaye Faye fixe les élections législatives au 17 novembre. 2024, a ainsi vu naître le jour du scrutin qui va encore porter le Pastef au sommet avec 1 991 770 voix. Ousmane Sonko tête de liste de Pastef se retrouve avec 29 sièges pour la proportionnelle et 101 sur la départementale. Takku-Wallu Sénégal (TWS) vient en deuxième position avec 531 466 voix, 8 sièges sur la proportionnelle et 8 départementaux avec un total 16 sièges. Jamm Ak Jariñ de Amadou Bâ totalise 330 865 voix, et 7 sièges dont 5 proportionnels et 2 départementaux. Enfin, Samm Sa Kaddù dirigée par Barthélémy Dias totalise 222 060 voix. La coalition obtient 3 sièges proportionnels et aucun départemental.



2024, c’est aussi l’année de la campagne électorale et ses séries de violences. Même si c’est avec un scrutin calme et paisible que les élections se sont achevées, certaines coalitions et partis politiques se sont illustrés sur le terrain avec des actes de violence. Malgré le message solennel du chef de l’État pour des élections apaisées, appelant à l’unité et à la retenue dans l’arène politique, dès les premiers jours de la campagne, les tensions se sont intensifiées et les violences ont éclaté. Des insultes et des échanges virulents, aussi bien par médias interposés que sur les réseaux sociaux, ont dominé l’ambiance électorale.

Le climat s’est encore détérioré avec l’incendie du siège de Taxawu Sénégal, le parti de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, en début de semaine. « Ce qui s’est passé ici est énorme, grave, dangereux, et c’est criminel. Nous avions souhaité une campagne sereine et calme, où le débat d’idées aurait dû prévaloir », a déploré Khalifa Sall lors d’un point de presse le lendemain de l’incendie dans Taxawu.

Élection de El Malick au perchoir et formation d’un nouveau gouvernement