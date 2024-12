[Rétro] Nécrologie 2024 : Ces célébrités nous ont quittés en 2024

2024 a été une année marquée par son lot de joie et de douleur. Certaines célébrités ont marqué l’histoire de par leur aura, d’autres ont marqué notre quotidien, mais se sont séparées de nous par la mort.Ces personnalités ont évolué dans le domaine de la politique, de la diplomatie, de la culture, de la littérature, du cinéma, de l’audiovisuel et du sport. Dans cette rétrospective, DakarActu leur a accordé un ultime hommage.Sur le plan politique, le Sénégal a été marqué par les décès de 3 personnalités qui ne sont autres que Mamadou Yattassaye, Boun Abdallah Dionne et Mamadou Moustapha Ba.Entrepreneur et patron d’Aquaterra, Mamadou Yattassaye est décédé le jeudi 21 mars 2024. Candidat recalé à la présidentielle du 24 mars, il dirigeait le mouvement « s’unir pour demain ». Mamadou Yatassaye avait déposé sa candidature à l’élection présidentielle de Mars 2024 avec ambition et détermination. Malheureusement, il n’a pas pu franchir cette étape de parrainage requise. Ce qui l’avait conduit à être recalé de ses joutes électorales à la présidentielle.Le Sénégal a été frappé par le décès de l’ancien Premier ministre de Macky Sall. Il s’agit notamment dené le 22 septembre 1959 à Gossas. Ce dernier est décédé le 05 avril 2024 à l’âge de 64 ans. Candidat à la présidentielle du mois de mars dernier, l’ancien chef de gouvernement sous l’ère Macky Sall avait été transféré à Paris en pleine campagne électorale en raison d’une grave maladie selon ses proches. Dans un premier temps, son décès n’était qu’une rumeur qui était devenue virale dans les réseaux sociaux avant de devenir une réalité quelques jours plus tard. Il était décrit comme un homme dévoué, d’une personnalité remarquable, rigoureuse et d’une grande piété.Le 4 novembre 2024, le Sénégal perd l’ancien ministre de l’Economie et des financesdes suite d’une courte maladie en France. Pour rappel, il a été nommé ministre des finances et du budget le 17 septembre 2022 dans le premier gouvernement de l’ancien Premier ministre Amadou Ba. Un poste qu’il avait quitté à la fin du régime de Macky Sall en avril dernier coïncidant avec l’arrivée du tandem Diomaye-Sonko. Son décès avait déclenché une vague de tristesse dans le paysage politique, en particulier ses anciens collègues et le grand public, en attestent plusieurs réactions qui ont inondé les réseaux sociaux à l’annonce de sa mort. Les témoignages furent unanimes, il fut une personnalité éminente de l’administration sénégalaise. Décédé à l’âge de 59 ans, il a été le dernier ministre des finances et du budget sous le régime précédent de Macky Sall. Un poste qu’il a occupé de Septembre 2022 à Avril 2024.La diplomatie sénégalaise n’est pas en reste. Ici, l’on peut citer l’ancien ambassadeur. Le doyen des diplomates sénégalais a été rappelé à Dieu dans la nuit du dimanche 25 novembre au lundi à Dakar. Ce dernier faisait partie des pionniers de la diplomatie sous Senghor. Il était des premiers personnages qui avait représenté le Sénégal un peu partout dans le monde. Massamba Sarré a marqué l’histoire diplomatique du Sénégal. Il a commencé aux premières heures de l’indépendance pour prendre sa retraite sous le président Senghor. Il a été le premier ambassadeur du Sénégal en Iran mais il a occupé le même poste tout au long de sa carrière en Tunisie, au Maroc, aux États-Unis avant de finir sa mission à Paris.Son décès est l'un des plus marquants au Sénégal. La triste nouvelle est tombée dans la nuit du 23 au 24 septembre à Dakar. Le centenaire comme on l’appelait,a tiré sa révérence à l’âge de 103 ans. L’intellectuel sénégalais avait dirigé l’agence Onusienne (Unesco) pendant 13 ans (1974/1987). Enseignant, plusieurs fois ministre, la deuxième université publique de Dakar porte son nom depuis son centenaire, en 2021. L’ancien secrétaire général de l’Unesco fut un grand défenseur du multilatéralisme.Le patriarche de la nation sénégalaise a laissé un héritage inestimable marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale. Cette figure emblématique du Sénégal a marqué son pays et l’Afrique par son engagement en faveur de l’éducation et de la paix. Universitaire et brillant intellectuel, il a fait ses études en France, a enseigné l’histoire et la géographie et a été successivement ministre de l’éducation puis de la culture sous le régime de l’ex président Léopold Sédar Senghor.Dans le domaine cinématographique, de l’audiovisuel et du sport, le Sénégal a été attristé par le décès des chanteurs Cheikh Coulibaly, Mansour Seck, Samba Mballo, Daba Soumaré, Yamar Mané, Alioune Badara Bèye, Ambroise Sarr et Assane Sèye.Dans le monde de la culture et du cinéma sénégalais, certains artistes, chanteurs et acteurs ou actrices n’ont pas aussi échappé à la mort en 2024. L’artiste guitaristedu groupe Pape et Cheikh a rendu l’âme le vendredi 2 février 2024 chez lui à la cité Gadaye. Ce dernier était malade depuis plusieurs années. Plusieurs fois, les artistes avaient annoncé son état de santé dans les médias, sollicitant de l’aide pour le soignerLe 30 mai 2024, le choriste et cofondateur de l’orchestre Dandé Léñol,, est mort mercredi à Dakar, à l’âge de 69 ans. C’est l’artiste Baba Maal, lead vocal du groupe qui avait fait l’annonce jeudi sur son site internet. Mansour Seck a vu le jour en 1955 à Podor, situé au Fouta, au nord du Sénégal. Ce dernier appartient à une famille de la lignée de griots et férus de guitare. Il a partagé avec Baaba Maal, plusieurs enregistrements de quelques albums solos. Il a été enterré au cimetière musulman de Yoff.Le chanteur, réalisateur et producteur sénégalaisalias Bathie du groupe Gelongal est décédé le dimanche 10 novembre à Dakar des suites d’une courte maladie. Cette nouvelle plonge le monde de la musique sénégalaise et celui du Fouladou dans la consternation. Très connu dans le milieu artistique, Samba Mballo faisait partie du célèbre groupe Gelongal, créé dans les années 1992 par trois frères originaires de Kolda : Moussa, Bathie et Papis Mballo. Il y a quelques années, le groupe avait déjà perdu un des frères Mballo, Papis, à la suite d'un accident sur l’autoroute à péage.L’actrice comédiennenée Rokhaya Soumaré reconnue pour son talent exceptionnel s’est éteinte le 10 janvier 2024, laissant derrière elle un héritage inestimable dans le théâtre instructif sénégalais. Daba Soumaré a marqué de son empreinte le paysage culturel du Sénégal, contribuant de manière significative au rayonnement du théâtre instructif.Le monde du théâtre est en deuil avec le décès de l’artistesurvenu le jeudi 28 novembre 2024 à la suite d’une longue maladie. Le défunt, un comédien de la troupe théâtrale Daray Kocc a été révélé au public dans les années 90 -2000 sur le petit écran de la RTS.Un véritable monument de la littérature est décédé le dimanche 1er décembre 2024. Il se nomme. Le président de l’association des écrivains du Sénégal est mort à l’âge de 79 ans. Les témoignages ont très vite fusé pour rendre hommage à celui qui était à la fois dramaturge, poète, romancier et éditeur, un homme de lettres remarquable, brillant écrivain.La lutte sénégalaise a été endeuillée par le décès de l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale de lutte qui se nomme, le 4 décembre 2024. Cette figure emblématique de la lutte sénégalaise a laissé une empreinte dans l’histoire de ce sport traditionnel qu’il a contribué à faire rayonner à l’échelle mondiale grâce à son savoir-faire et à son engagement. En tant que pédagogue passionné, il a réussi à former et superviser plusieurs générations de lutteurs, en leur transmettant des principes de discipline et de courage.La presse sénégalaise est en deuil, le dimanche 22 décembre 2024., Directeur de publication (Dirpub) de Senegal7, est décédé à la suite d'une courte maladie. Le défunt est peint par ses confrères comme "un homme de consensus et d’une rare générosité, professionnel et rigoureux".