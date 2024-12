[ Rétro] Culture : Revivez les grands moments de l'année 2024

L'année 2024 est marquée dans le secteur de la culture au Sénégal par un changement profond. Érigé en ministère plein auparavant, avec comme intitulé Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique sous la direction du ministre Aliou Sow, jusqu'en avril 2024, la Culture partage désormais son ministère avec celui de la Jeunesse et des Sports.



Ainsi Khady Diène Gaye occupe ce poste depuis le 12 avril 2024, date de sa passation de service avec Pr Aliou Sow. Néanmoins, Bakary Sarr, un homme de culture a été nommé au poste de secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au patrimoine historique, afin d'être le cordon ombilical entre les acteurs culturels et le ministère de tutelle. Sur ce, Dakaractu revient sur quelques événements clés qui se sont déroulés durant l'année 2024 au Sénégal et qui ont marqué l'esprit des Sénégalais et des férus de la culture en particulier.



12e édition du Festival National des Arts et Culture (Fesnac) de Fatick



L'Année 2024 a été marquée par la 12e édition du Festival National des Arts et Culture (Fesnac) du 9 au 12 janvier 2024 à Fatick. Un événement présidé par le président Macky Sall et son ministre de la Culture et du Patrimoine, le Pr Aliou Sow.

Les œuvres de Senghor rachetées par l’État du Sénégal in extremis!

Le président-poète, Léopold Sédar Senghor, avait laissé un héritage incommensurable au pays de Marianne, avant sa mort. Il s'agit de la bibliothèque personnelle du poète, riche de 343 livres qui devaient être vendus aux enchères à Caen au mois d'avril 2024. Sous la pression du collectif des amis de Senghor, l’État du Sénégal a fait suspendre la vente aux enchères, avant de racheter l'ensemble des œuvres qui vont retourner au Sénégal.

Youssou Ndour, Docteur Honoris Causa en Espagne

Roi du Mbalakh, star planétaire, Youssou Ndour a été honoré en Espagne au mois de juin 2024. L'université Berklee Valencia en Espagne qui a décerné le titre de Docteur Honoris Causa en Musique. Artiste chanteur, entrepreneur, ancien ministre de la culture, Youssou Ndour n'a plus rien à prouver au monde de la culture. Toutefois, il continue de bercer ses fans et autres mélomanes aux sons rythmiques et époustouflants de la musique de chez nous, le "mbalax".



15e Édition de la Biennale, Dakar capitale de l'art Africain Contemporain



Alors que la Biennale de Dakar a été annoncée pour la période du 16 Mai au 16 Juin 2024, ce rendez-vous de l'art contemporain africain a été reportée à la date du 7 novembre au 7 décembre par le ministre, Khady Diène Gaye afin de mieux s'imprégner de l'organisation de la 15e Edition du DakArt qui est d'une dimension Internationale. Parrain de cette 15e Édition, les États-Unis ont marqué de leur empreinte cette rencontre culturelle avec une forte délégation d'artistes afro-américains exposant autour du thème : " the Wake, l'éveil, le sillage."



Adoption de la loi sur la rémunération pour copie privée



Le 16 octobre 2024, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a adopté le décret de rémunération pour copie privée. En effet, la rémunération sur copie privée est une redevance qui est accordée aux ayants droit d'une œuvre. L'artiste, le créateur, l'interprète a droit à cette redevance d'après les explications faites par les acteurs culturels. Une décision vivement appréciée par le monde de la culture, dont la Société sénégalaise des Droits d' auteurs et des Droits voisins (Sodav).

En cette fin d'année, plusieurs activités culturelles ont eu lieu à Dakar et dans les régions, parmi lesquelles, le Carnaval de Dakar, le Dakar Fashion Week, le Festival Blues de Podor, le Festival Koom Koom de Ziguinchor, sans oublier les artistes internationaux qui se sont déplacés dans la capitale Sénégalaise pour des prestations de haut niveau dans beaucoup de palaces, notamment au Grand Théâtre de Dakar.