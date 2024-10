Retour des déplacés de Casamance : le gouvernement annonce un budget d’accompagnement de plus de 53 milliards de francs CFA

Le premier ministre Ousmane Sonko a tenu ce mardi la réunion interministérielle pour le retour des déplacés de la Casamance. La situation des déplacés concerne les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Dans ses instructions, le chef du gouvernement demande au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, d’assurer la mobilisation des ressources budgétaires destinées aux interventions des départements ministériels, d’un montant global de 53 629 248 187 FCFA. Ce budget est composé de 22,6 milliards FCFA pour 2024 ( Ziguinchor 9 milliards FCFA , Sédhiou 3,8 milliards FCFA et Kolda : 9,8 milliards FCFA). Pour l’année 2025, 30,9 milliards seront décaissés ( Ziguinchor 20,1 milliards FCFA, Sédhiou, 6,9 milliards FCFA et Kolda : 3,9 milliards FCFA).







En outre, le premier ministre indique que les dispositions idoines devront être prises pour l’inscription en 2025 et 2026 des crédits budgétaires requis pour le programme de déminage dans ces différentes zones humanitaires.