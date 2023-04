Retour au bercail: 9 anciens combattants ont reçu les honneurs de la République

Arrivés de France cet après-midi du 27 avril, neuf (9) anciens combattants considérés comme des héros du Sénégal ont été respectivement élevés à la dignité de Grand officier de l’ordre du lion excepté le colonel de gendarmerie Ndongo Dieng élevé pour sa part au rang de la dignité de Grand croix de l’ordre national du lion. Il s’agit de Yoro Diaw, Oumar Diémé, Maciré Sy, Mor Diop, Gorgui Mbodj, Younoussa Sonko, Daouda Faye Badji et Ousmane Sagna. Tous ont reçu les honneurs de la république comme en témoigne l’accueil chaleureux que le Chef de l’Etat, Macky Sall leur a accordé au palais présidentiel pour leur souhaiter la bienvenue dans leur pays d’origine.



Pour le président de la République, la cérémonie tenue en leur honneur est un exercice de mémoire et de reconnaissance de tous les sacrifices faits mais également un rappel à la série d’injustices vécues. Macky Sall a salué leur courage et leur engagement ayant contribué à la rédaction de l’histoire par le sang. Il a par la même occasion offert trois (3) chaises roulantes aux trois (3) vétérans de guerre absents de la cérémonie parce que alités à qui il a souhaité un prompt rétablissement. Le Chef de l’Etat, a par la même occasion, élevé au rang de commandeur de l’ordre national du lion la présidente de l’association pour la mémoire des tirailleurs sénégalais, Aïssata Seck pour son engagement à la défense des intérêts des anciens combattants. Le Chef de l’Etat a terminé son allocution en invitant la jeunesse sénégalaise à s’inspirer de ces anciens combattants qui ont participé à la libération du Sénégal du joug colonial.