Retard de paiement de salaires dans les Universités : Les vacataires crient leur ras-le-bol !

Des enseignants vacataires des universités du Sénégal alertent les nouvelles autorités sur les retards de paiement de leurs salaires. Ainsi, ces derniers dénoncent le non-respect du paiement des salaires au second semestre de l'année 2022-2023. "Nous peinons à percevoir notre paiement et pourtant tout le boulot dur, c'est nous qui le faisons. Nous donnons des cours, corrigeons des copies, surveillons des examens et suivons des étudiants dans leur encadrement, mais tout cela, on ne nous considère même pas. Pour l'année 2022-2023 jusqu'à présent, les vacataires intervenant au deuxième semestre n'ont pas encore reçu leur paiement alors que l'année a été bouclée depuis presque janvier et l'année 2023-2024 a commencé ses cours", a fustigé un enseignant vacataire qui a requis l'anonymat.

Mieux, cet enseignant vacataire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui s'est prononcé dans Dakaractu, accuse les responsables de l'Université de faire dans le dilatoire. "Nous sommes allés au rectorat et au service comptable mais jusqu'à présent, ils nous font croire et espérer que sera bientôt un vieux souvenir", regrette-t-il.