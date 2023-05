Retard dans la tenue de son congrès d’investiture : Aïda Mbodj accuse le Grand Théâtre

La présidente de l’Alliance And Saxal Liggey pour la démocratie a rassuré ses militants et sympathisants que le congrès d’investiture du parti en perspective des prochaines élections va incessamment se tenir. Cependant, Aïda Mbodj regrette ce retard lié à la tenue du congrès prévu au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. « Nous avons programmé un congrès d’investiture le 21 mai 2023. Une lettre datée du 05 avril et visée par mes soins, avait été transmise à l’administration du Grand Théâtre, mais nous n’arrivons pas à finaliser ce processus avec elle. Mais sa tenue imminente s’impose car, c’est une exigence des militants », a informé la présidente Aïda Mbodj qui se prononçait devant la presse cet après-midi.