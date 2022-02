Résultats consolidés au 31 décembre 202 : le Groupe Sonatel réalise de bonnes performances opérationnelles et financières grâce aux investissements soutenus dans ses pays de présence

Le Groupe Sonatel, qui est le premier opérateur dans chacun de ses cinq pays de présence (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau et Sierra Léone), réalise en 2021 de bonnes performances commerciales et financières malgré des environnements politiques, économiques, fiscaux, réglementaires et concurrentiels particulièrement difficiles.

Ces résultats ont été favorisés par le recrutement de nouveaux clients sur les services télécoms et mobile money, le développement des usages sur toutes les lignes de produit et l’élargissement du portefeuille des offres pour les clients particuliers, entreprises et opérateurs. Le rythme d’investissement soutenu pour transformer, étendre, améliorer les réseaux Fixe Mobile et développer les services financiers mobiles reste le socle de cette performance.

La croissance de 10.7% du chiffre d’affaires consolidé sur les cinq pays (1.335 milliards FCFA) est essentiellement tirée par la Voix, le Très Haut Débit Fixe et Mobile qui ont compensé les effets ralentisseurs de la concurrence sur le marché du Mobile Money.

Les résultats de 2021 sont le fruit de 214 milliards FCFA d’investissements réalisés par toutes les filiales soit 16% du chiffre d’affaires consolidé. Ces investissements ont permis d’améliorer l’expérience client et la qualité des services, d’étendre et de densifier les réseaux Très Haut Débit Fixe et Mobile (Fibre Optique et 4G+) et d’adapter les réseaux et plateformes de services aux innovations technologiques à venir (pilote 5G, par exemple). Ainsi, le Groupe Sonatel répond aux obligations réglementaires de couverture et de qualité de service, aux attentes des clients et accélère l’inclusion numérique et financière dans les pays de présence.

Le résultat net de 252 milliards FCFA représente 18.9% du chiffre d’affaires, et est en croissance de 25,4% par rapport à 2020 grâce aux performances commerciales et financières et à la faveur du rebond post covid des économies de nos marchés.



Contribution du Groupe Sonatel à l’Economie et à la Création de richesse dans les pays de présence : à hauteur de 61,5% du chiffre d’affaires consolidé

 Plus de 367 milliards FCFA ont été versés aux budgets des Etats à titre d’impôts, taxes collectées directement, redevances, cotisations sociales, droits de douanes et dividendes, soit 27,5% du chiffre d’affaires consolidé. Les activités du Groupe Sonatel ont par ailleurs généré 273 milliards pour les états au titre des taxes collectées indirectement.

 Au titre du développement du secteur privé local, les activités du groupe ont généré plus de 310 milliards de FCFA de revenus au profit des entreprises locales (sous-traitants, fournisseurs, prestataires, etc.), soit 23,3% du chiffre d’affaires consolidé.

 En terme d’emplois, les activités du groupe ont permis de consolider plus de 4 500 emplois directs et plus de 160 000 emplois indirects grâce à des partenariats dynamiques dans les domaines technique et commercial. A ce titre, plus de 143 milliards FCFA ont été versés en commissions à nos partenaires distributeurs, soit 10,7% du chiffre d’affaires consolidé.

 Le Groupe Sonatel a contribué positivement à la balance des paiements à hauteur de 87 milliards FCFA grâce au trafic (communications) international assimilable à des exportations.



Un engagement sociétal renforcé

Fidèle à sa mission d’accélérer l’inclusion numérique et sociale, le Groupe Sonatel a poursuivi sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers :

 la montée en puissance de l’Orange Digital Center du Sénégal qui a formé près de 650 apprenants depuis 2017 avec un taux d’insertion professionnelle de plus 80%,

 l’ouverture au Mali et en Sierra Leone d’Orange Digital Centers.

 des actions de Mécénat dans les pays de présence avec un accent particulier mis sur la Culture, l’Education et la Santé notamment les « Projets Village » de nos fondations qui participent au désenclavement et au développement des zones rurales par la construction et l’équipement d’infrastructures scolaires et sanitaires modernes,

 la participation à la réduction de l’empreinte carbone, avec aujourd’hui 7% de nos consommations d’électricité provenant des énergies renouvelables (essentiellement solaire).

 Sonatel et ses filiales sont aussi partenaires du sport et sponsors des équipes nationales de leur pays de présence. A ce titre, au Sénégal nous nous réjouissons d’accompagner, depuis plus de 24 ans, les Lions récents champions d’Afrique de football 2021.



Commentant la publication de ces résultats, Sékou Dramé, Directeur Général du Groupe Sonatel a déclaré :

« L’année 2021 a consacré une nouvelle fois les solides performances opérationnelles et financières et le leadership du Groupe Sonatel dans tous les pays de présence malgré le durcissement de la concurrence sur le marché mobile money et des environnements économiques, règlementaires et fiscaux plus difficiles.

En 2022, le groupe Sonatel maintiendra sa dynamique d’ancrage et de contribution au développement numérique dans tous les pays de présence par une politique d’investissement soutenue sur le Très Haut Débit Fixe et Mobile et l’amélioration de l’expérience client.

Le groupe poursuivra également sa stratégie d’opérateur multi-services en accélérant le développement de ses activités sur les contenus, l’énergie et en saisissant les opportunités de diversification.

Face à la recrudescence de la concurrence sur le marché Mobile Money au Sénégal et au Mali, le groupe travaillera à consolider ses positions par un enrichissement des offres et une simplification des parcours clients.

L’engagement sociétal au bénéfice des populations restera une priorité à travers les initiatives de RSE et de mécénat afin que le Groupe Sonatel demeure le partenaire privilégié de la transformation numérique de nos sociétés.



Chiffres financiers clés du Groupe Sonatel





Chiffres opérationnels clés du Groupe Sonatel





La Direction de la Communication Institutionnelle et des Relations Extérieures