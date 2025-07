Restitution des conclusions des assises des médias : « C’est un travail méticuleux et inclusif qui a été abattu… » ( Mamadou Thior)

L’atelier de restitution des conclusions des assises des médias est organisé ce mardi après le bouclage de la rencontre de Toubab Dialaw en octobre 2022 lançant le démarrage des assises. Après près de deux ans d’échanges et de partages entre les acteurs principaux notamment la Coordination des Associations de Presse (CAP), les chercheurs, professionnels des médias, société civile, les associations religieuses, les forces de défense et de sécurité, le secteur privé etc.







Le diagnostic est déjà fait et il faut bien le préciser, la presse est aujourd’hui, « on est en face d’un grand corps malade ». C’est le constat que Mamadou Thior et ses camarades acteurs de la presse ont estimé que le diagnostic est déjà établi avec des défis structurels et conjoncturels. Il faut dès lors, après la présentation des conclusions, prendre en compte les recommandations pour aller vers une presse de qualité qui informe juste et vrai. Mais aussi qui fait preuve de responsabilité.







Mamadou Dior a rappelé lors de sa prise de parole que les recommandations ont pris en compte un certain nombre de préoccupations notamment le modèle économique des médias, la sécurité des journalistes, la régulation, l’autorégulation et la formation des journalistes.







Le rapport sera présenté par Cheikh Thiam qui reviendra sur les aspects de chaque commission et les recommandations.