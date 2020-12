Reprise des différents championnats : Le comité exécutif de la FSF dévoile les règles du huis clos.

Le Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (Fsf) s’est réuni ce vendredi 18 décembre pour évoquer divers points dont la reprise des différents championnats nationaux de football professionnel et amateur.



Suite à l’aval des autorités étatiques, le Comité exécutif a confirmé le démarrage desdits championnats à la date du 02 janvier 2021. Mais, dans des conditions sanitaires encadrées et responsables comme annoncé à la suite de la rencontre entre le ministre des sports, Matar Bâ et ses homologues en charge de la santé et de l'intérieur. Le huis clos reste de rigueur dans le respect strict des mesures barrières (Port de masque obligatoire, respect de la distanciation physique, lavage des mais, utilisation de thermo flash et de gel antiseptique, etc.)



Par ailleurs, le Comex de la fsf a décidé d’intégrer dans le code disciplinaire et dans les règlements des différentes compétitions de la Fédération Sénégalaise de Football des dispositions sous forme d’annexes contre tout acteur ou officiel contrevenant au non respect des mesures édictées.



Une cellule fédérale de suivi et d’évaluation de l’application des mesures est mise en place par le Comité Exécutif sous la coordination du Président de la Commission Médicale, assisté par les représentants des commissions d’organisation, de sécurité, et de football féminin, ainsi que ceux de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP), de la Ligue de Football Amateur (LFA) et du du Secrétariat Général de la Fédération Sénégalaise de Football.



Par conséquent, le nombre des officiels de match et les membres de l’organisation est fixé à 15 personnes au maximum. Et, chaque équipe a droit à une délégation composée de 30 personnes au maximum.



Pour ce qui est des journalistes, 15 personnes seront autorisées par match sur présentation de l’accréditation délivrée par l’autorité organisatrice et en relation avec l’Association Nationale de la Presse Sportive (Anps.)



Enfin, à titre dérogatoire, il sera autorisé aux clubs qui le souhaitent de jouer leurs matches aux Stade Mamadou Salif Ndiaye et Ibrahima Ndiaye Chita de Toubab Dialaw pour un meilleur respect du protocole sanitaire, indiquera le communiqué du comité exécutif de la Fsf.