Reprise de la lutte : Papa Sow prône la modération de la discipline à travers le sponsoring et le droit télé.

L'idée d'organiser les combats de lutte à huis clos n'est pas réfutée par le lutteur Papa Sow. En effet, lors de la conférence de presse des lutteurs, Papa Sow est revenu sur les conditions, les possibilités et la manière dont les combats peuvent être organisés à huis clos. Il considère que " pour que le huis clos soit possible, il faut obligatoirement avoir des sponsors de taille, comme celui des firmes internationales qui se sont implantées au Sénégal", a-t-il fait savoir avant de suggérer l'achat de droit télé auprès de tous les sites en ligne et télévisions qui veulent diffuser les combats en direct.