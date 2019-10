Repositionnement de Krépin Diatta / Ali Maal valide le choix de Cissé : « Aliou a fait un bon choix en l’utilisant au milieu… »

Krepin Diatta n’a pas déçu contre le Brésil, ce jeudi en match amical. Le milieu offensif de Bruges s’est illustré dans cette rencontre en terre Asiatique (Singapour), avec une prestation de haut niveau. Justement pour ce choc contre la Selecao, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a eu la bonne idée de mettre Krepin au poste de milieu relayeur Un choix que salue Ali Maal, le coach de l’US Gorée, qui se félicite de la copie propre rendue par le prodige Sénégalais. Si l’on en croit son avis d’expert, le jeune joueur serait beaucoup plus utile et rayonnant dans le jeu en évoluant à ce poste, à l’avenir…



« J’aimerai bien voir Krepin dans l’entrejeu, moi c’est la position à laquelle je préfère le voir jouer. Il peut distiller de bons ballons. Il faut aussi qu’on lui donne plus de responsabilités dans l’équipe, pour tirer les coups francs, les corners et autres… C’est à lui de faire ses preuves, il doit montrer ses qualités pour avoir encore plus la confiance de l’entraîneur. Il a fait un super match contre le Brésil, il a su montrer qu’il est capable de jouer dans l’entrejeu. Je pense qu’il sera mieux dans l’entrejeu, Aliou a fait un bon choix en l’utilisant au milieu donc il faut qu’il continue… » insiste t-il. Une option que pourrait bien reconduire Aliou Cissé qui avait déjà fait de même avec le milieu de terrain Pape Alioune Ndiaye, reconverti en sentinelle fixe durant la dernière CAN, afin de libérer Gana Guèye au milieu.