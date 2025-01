[Reportage] L'Île d'Efrane : Le mystère écologique révélé par Mamadou Ndiaye, gardien d'un paradis perdu

Nichée dans la région paisible et sauvage de la Casamance, Elinkine est un village emblématique, riche en ressources naturelles et en histoire. C’est de ce village, terre d’accueil et d’harmonie, que débute notre voyage vers l’île d'Efrane. Là, un projet unique se révèle, porté par Mamadou Ndiaye, un homme dont l'amour pour la nature et la culture de la Casamance l'a poussé à transformer cette île sauvage en un modèle de développement durable.



À travers ce projet, Mamadou allie tradition et innovation, tout en préservant l’environnement et en créant un lieu où les visiteurs peuvent découvrir la beauté brute de la région.







L’île d’Efrane, qui couvre six hectares, a été transformée par Mamadou en un lieu respectueux de la nature, où des constructions en palétuviers tressés et une paillote en bord de bolong offrent une immersion totale dans le paysage. En utilisant des matériaux locaux et en mettant en œuvre des solutions écologiques face à l’érosion côtière et aux défis de l’eau et de l’électricité, il a réussi à créer un havre de paix tout en préservant l’authenticité du lieu. Ce projet a aussi inspiré les jeunes locaux, qui participent activement à son développement et apprennent les valeurs de durabilité et de respect de la nature.







Malgré les défis constants que représente la préservation d’une île face à l’érosion et les conditions difficiles, Mamadou reste convaincu que son travail peut servir d’exemple. Grâce à ses efforts, il a mis en place des infrastructures respectueuses de l’environnement, telles que des digues naturelles et des panneaux solaires, assurant ainsi la pérennité de l’île tout en la préservant de l’impact des changements climatiques. L’objectif de Mamadou va au-delà de l’aspect touristique : il veut créer un modèle de développement local durable, qui puisse être reproduit par d’autres jeunes de la région.







Ce projet est également un appel à l’engagement local. Mamadou n’attend rien de l’État, préférant prendre les choses en main pour offrir un avenir prometteur à sa communauté et à sa famille. Son espoir réside dans ses enfants, qu'il associe pleinement à son travail, pour qu’ils poursuivent l’œuvre qu’il a commencée. Selon lui, la clé de la réussite réside dans l'engagement des jeunes à investir dans leur propre pays, à préserver et à exploiter les richesses de leur terre, plutôt que de chercher des opportunités à l’étranger. Pour Mamadou, l’avenir de la Casamance réside dans les actions concrètes de ses habitants, et non dans l’attente d’une aide extérieure.