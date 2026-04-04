Retraite aux flambeaux à Thiès : Bassirou Diomaye Faye exhorte à la responsabilité face à l’héritage national

À l’issue de la retraite aux flambeaux organisée à Thiès, le cortège a convergé vers la gouvernance, point de chute symbolique où séjourne actuellement le chef de l’État. Dans une ambiance marquée par une forte mobilisation populaire et une ferveur palpable, cet instant a constitué l’un des temps forts des célébrations de la fête de l’Indépendance. Entre tradition, mémoire collective et communion nationale, la ville a offert un visage uni autour de cet événement majeur du calendrier républicain.







Prenant la parole, le président a inscrit son message dans une double dimension, à la fois mémorielle et tournée vers l’avenir. Il a rappelé que cette fête est « un moment de souvenir » pour honorer celles et ceux qui ont contribué, par leur engagement et leur sacrifice, à la construction du Sénégal. Dans le même élan, il a souligné qu’il s’agit également d’un moment de « projection », appelant les générations actuelles et futures à préserver un héritage qu’il qualifie de « précieux » mais aussi « exigeant », porteur de responsabilité.







Le chef de l’État a également rendu un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité, saluant leur rôle essentiel dans la protection du territoire et la stabilité du pays. Les qualifiant de « sentinelles vigilantes » et de « bouclier » de la nation, il a exprimé la reconnaissance de toute la patrie à leur égard. Insistant sur leur engagement constant aux côtés des populations, que ce soit en situation de crise ou dans l’encadrement civique des jeunes, il a conclu en leur adressant un message de gratitude et de soutien, dans le respect des valeurs républicaines et de l’esprit « armée-nation-développement ».

