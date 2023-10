Rentrée parlementaire mouvementée : Bara Dolly fustige l’attitude de Yewwi et Taxawu Sénégal et fait des révélations...

Samedi dernier, la rentrée parlementaire a été plutôt mouvementée du fait que le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ne s’entendait plus. Le divorce de Yewwi et Taxawu Sénégal a été consommé après que la composition du bureau proposé par Yewwi a été révélée. Cheikh Bara Dolly, fustige le blocage des travaux de l'Assemblée Nationale causé par ce désaccord. En conférence de presse ce mardi 17 octobre 2024 Bara Dolly député à l'Assemblée Nationale, relève le faux compagnonnage entre Yewwi et Taxawu Sénégal tout en conseillant à Ousmane Sonko de se séparer des vautours qui s'affairent derrière son dos. Cheikh Bara Dolly ne s’arrête pas en si bon chemin, en affirmant qu’au sein de Yewwi et Pastef, des responsables discutent avec des membres du camp présidentiel.