Remerciements : Le ministre des sports Matar Bâ félicite le mouvement sportif pour son implication dans la lutte anti Covid-19.

Après leur donation au comité national de lutte contre le coronavirus estimée à un peu plus de 50 millions de FCFA, le mouvement sportif Sénégalais a reçu les remerciements du ministre des Sports Matar Bâ. Ce dernier, dans une lettre ouverte publiée ce lundi, a tenu à transmettre les félicitations du chef de l'État Macky SALL : « Je voudrais remercier l'ensemble du mouvement sportif, toutes disciplines confondues, pour lélan de solidarité manifesté, dans le cadre de la politique de prévention et de lutte contre la propagation du COVID-19 dans le pays.



L’importante contribution que le mouvement sportif a remise au Ministre de la Santé et de l'Action Sociale, témoigne toute la reconnaissance, et l'engagement patriotique du Président de la République à mettre les sportifs dans de très bonnes conditions de performances, depuis son accession à la magistrature suprême », s'est réjoui le patron du sport sénégalais.



Ensuite, Matar Bâ n'a pas manqué de souligner une énième fois le patriotisme et l'engagement citoyen dont a fait montre le mouvement sportif en ces temps cruciaux où l'intérêt de la nation prévaut. « L'État du Sénégal a été très sensible à l'intérêt que vous avez manifesté, et votre soutien est le symbole dun esprit d'ouverture, de solidarité et de générosité



Aujourd'hui, il est constant, face à cette pandémie qui nous rappelle les fragilités, que seule la solidarité est de mise. Et en application des directives du chef de l'État, le mouvement sportif dans son ensemble, a accepté de suspendre toutes ses manifestations et activités sportives. »



Pour l'heure, toutes les activités sportives sont suspendues. Une situation qui pourrait très rapidement être prolongée si l'État d'urgence qui a été déclarée est maintenue sur l'étendue du territoire national...